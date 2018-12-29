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Сирийская армия разворачивает силы возле Манбиджа

Сирийская армия разворачивает силы возле Манбиджа
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В эту пятницу части сирийской армии начали размещаться в окрестностях города Манбидж на севере Сирии.

Сирийская армия начала в пятницу разворачивать свои силы в районе Манбидж на севере страны после того, как местные курды призвали ее защитить их от турецкого нападения.

Об этом сообщает Reuters.

«В эту пятницу части сирийской армии начали размещаться в окрестностях города Манбидж на севере Сирии. Это происходит по просьбе курдского ополчения YPG, которое боится наступления Турции и поддерживаемых ею повстанцев на данный район», - говорится в сообщении.

Как известно, город Манбидж с окружающими районами, которые в 2016 году силы сирийской оппозиции при американской поддержке отбили у "Исламского государства", стали потенциальной горячей точкой в связи с недавним решением президента США вывести американские войска из всей Сирии. До последнего времени именно американское военное присутствие в Манбидж служило сдерживающим фактором турецкой военной интервенции в этот район.

Турция считает силы сирийских курдов, которые контролируют районы на севере Сирии и недавно потеряли американскую поддержку, террористами и угрозой для собственной безопасности и заявила о готовности провести против них военную операцию. Сейчас в Манбидж на американской базе пока еще присутствуют десятки военных, готовящихся к выводу.

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Сирия, Ближний Восток, Сирийская армия, Исламское государство, Манбидж.
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