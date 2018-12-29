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Хуситы передали Ходейду правительству Йемена

Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
19:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Повстанцы передали йеменскому правительству контроль над Ходейдой

Повстанцы-хуситы в присутствии представителей ООН передали йеменской береговой охране контроль над портовым городом Ходейда.

Об этом сообщает DW.

"Повстанцы-хуситы в Йемене в субботу, 29 декабря, передали контроль над стратегически важным портовым городом Ходейда на побережье Красного моря йеменской береговой охране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальная передача города под контроль правительства Йемена состоялась в присутствии представителей мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций.

Во время мирных переговоров под контролем ООН, которые произошли в первой половине декабря в Швеции, между сторонами конфликта была достигнута договоренность о прекращении огня в Ходейде и выводе из города войск повстанцев.

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ООН, Йемен, Хуситы, Ходейда.
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