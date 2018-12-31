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Борьба с ИГИЛ: С 2014 года более тысячи мирных жителей стали жертвами авиаударов

Борьба с ИГИЛ: С 2014 года более тысячи мирных жителей стали жертвами авиаударов
01:16 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Коалиция по борьбе с ИГИЛ опубликовала обновленные данные о жертвах среди мирного населения.

В результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции по группировке ИГИЛ с 2014 года было убито более тысячи мирных жителей Сирии и Ирака.

Об этом говорится в ежемесячном отчете коалиции о жертвах среди гражданского населения, передает "Голос Америки".

Отмечается, что в коалиции подтвердили гибель 1 139 гражданских лиц в ходе авиаударов, проведенных с начала операции "Несокрушимая решительность".

"В целом коалиция нанесла 31 406 ударов в период с августа 2014 года по конец ноября 2018 года.

За этот период, по имеющейся информации, по меньшей мере 1 139 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Несокрушимая решительность", - говорится в докладе.

В отчете также подчеркивается, что за этот период почти 8 миллионов жителей Сирии и Ираке были освобождены из-под контроля ИГИЛ.

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Сирия, Ирак, Авиаудары, ИГИЛ.
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