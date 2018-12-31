Иран поможет сирийскому правительству с восстановлением страны

Новости мира: Иран будет помогать с восстановлением Сирии.

Сирийское и иранское правительства подписали двустороннюю долгосрочную стратегическую и экономическую сделку. Церемония подписания состоялась в воскресенье, 30 декабря, в Тегеране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По словам сирийского министра экономики и внешней торговли Мохаммеда Самер аль-Халила, соглашение содержит, в частности, положение о "полном сотрудничестве на финансовом и банковском уровнях". Это позволит иранским компаниям расширить свое присутствие в Сирии благодаря инвестициям в разрушенную войной страну, считает чиновник.

В общем сирийское правительство оценивает средства, необходимые на восстановление пострадавшей от войны страны, на сумму около 200 миллиардов долларов. При условии выделения таких сумм восстановление Сирии продлится не менее 15 лет, считают чиновники в Дамаске.

Сирийский министр также заверил, что "приоритет во время восстановления Сирии будет предоставлено иранским государственным и частным компаниям", — цитирует SANA.

Правда, неизвестно смогут ли иранские компании финансировать проекты по восстановлению Сирии, ведь из-за введенных Вашингтоном односторонних санкций в отношении Тегерана иранская экономика испытывает все большие проблем.