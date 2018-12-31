Асад разрешил Ираку вести боевые действия против ИГИЛ на территории Сирии

Новости мира: Асад позволил Ираку бомбить подконтрольные ИГИЛ территории Сирии.

Президент Сирии Башар Асад разрешил войскам Ирака вести боевые действия против отрядов террористической группировки ИГИЛ, не дожидаясь разрешения власти в Дамаске.

О соответствующем приказе Асада сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA, передает DW.

Отмечается, что боевые самолеты и артиллерия Ирака и раньше вели обстрелы позиций ИГИЛ в Сирии, но каждый раз - после получения разрешения от Дамаска.

"Несмотря на то, что экстремисты ИГИЛ потерпели поражение в Ираке, они до сих пор держат под своим контролем часть территории в Сирии вблизи иракской границы", - говорится в сообщении.

Перед этим премьер-министр Ирака Абдул-Махди написал Асаду письмо, в котором призвал Дамаск скоординировать усилия двух стран в борьбе с терроризмом.