На севере Афганистана талибы убили более 20 военных

Новости мира: Боевики "Талибана" провели серию атак на военнослужащих на севере Афганистана

Мятежники из движения "Талибан" провели серию атак на военнослужащих на севере Афганистана, в результате чего не менее 20 афганских военных погибли, а еще 25 ранены, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в Кабуле.

По их данным, в ночь на 1 января несколько десятков боевиков напали сразу на несколько военных КПП в провинции Сари-Пуль. При этом талибам удалось захватить два КПП. Согласно утверждениям афганских властей, сами боевики тоже понесли ощутимые потери, однако точных данных не приводится.

Напомним, группа нападавших осуществила около 15.00 понедельника штурм правительственного здания в центре Кабула. Атака началась с подрыва заминированного автомобиля у министерства общественных работ. После этого боевики, число которых не сообщается, начали стрельбу и вошли в здание национального управления.