Убийство Хашогги: пятерым исполнителям грозит смертная казнь

Новости мира: В Саудовской Аравии прошло первое заседание по делу об убийстве Джамаля Хашогги, пятерым исполнителям грозит смертная казнь.

Прокурор Саудовской Аравии попросил о смертной казни для пяти из 11 подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.

Прокурор выступил с таким заявлением во время первого судебного заседания по делу Хашогги, которое сильно навредило международной репутации королевства и привелоа к напряженности с западными странами.

Несколько стран ЕС, в частности Финляндия, Дания и Германия уже заявили, что приостанавливают экспорт оружия в Саудовскую Аравию.

Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

Напомним, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит на территории посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его перу принадлежали немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде бин Салмане. Известный американский журнал Time присудил звание Человека года журналистам и защитникам, которые занимались поиском фактов о преступлениях властей и террористов, и публиковали их. В списке Джамаль Хашогги, издание Capital Gazette, Мария Ресса, Ва Лон и Кья Со Оо. Журнал посвятил им последний в этом году номер журнала.