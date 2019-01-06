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В МВД Турции сообщили, сколько беженцев вернулись в Сирию из Турции

В МВД Турции сообщили, сколько беженцев вернулись в Сирию из Турции
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Министерство внутренних дел Турции сообщило, что за 2018 год на родину в Сирию из Турции вернулись почти 300 тысяч беженцев.

В течение года на родину, в Сирию из Турции вернулись почти 300 тысяч беженцев. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на МВД Турции.

"Из Турции в Сирию в 2018 году вернулись 294 480 беженцев. За тот же период задержаны 268 003 нелегальных мигранта, 55 897 беженца выдворены за пределы Турции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе операций, проведенных сотрудниками полиции и жандармерии Турции, задержаны 6278 торговцев людьми, 90 мигрантов погибли при попытке покинуть Турцию нелегальными путями. По данным МВД Турции, разрешение на временное проживание в Турции в 2018 году получили 853 274 иностранца.

Напомним, в Турции с 1 января 2019 года вводится налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который будет взиматься в аэропортах по прилету. Первоначально предполагалось ввести налог в размере 3 евро с человека. Однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, так как миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году. После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры было решено сократить сбор до 1,5 евро с человека.

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Сирия, Беженцы, Турция, Возвращение, МВД Турции.
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