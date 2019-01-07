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Новый спецпосланник генсека ООН по Сирии в понедельник вступит в должность

Новый спецпосланник генсека ООН по Сирии в понедельник вступит в должность
02:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Гейр Педерсен в понедельник вступает в должность спецпосланника генсека ООН по Сирии

Норвежский дипломат Гейр Педерсен в понедельник вступает в должность спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии. 

Г.Педерсена назначил на эту должность генсек ООН Антониу Гутерриш 31 октября 2018 года после того, как предшественник Г.Педерсена - Стаффан де Мистура - объявил об уходе в отставку.

А.Гутерриш отметил, что "господин Педерсен будет поддерживать стороны в Сирии, способствуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, отвечающему демократическим чаяниям сирийского народа". Незадолго до отставки С. де Мистура назвал Г.Педерсена превосходным специалистом.

Г.Педерсен занимал должность спецпредставителя Норвегии при ООН с 2012 по 2017 год. В 2017 году он был назначен послом своей страны в Китае.

Итальянский дипломат Стаффан де Мистура, занимавший пост спецпосланника ООН по Сирии с июля 2014 года, объявил о намерении уйти в отставку 17 октября, обосновав это решение личными причинами.

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Все по теме:

Сирия, ООН, Стаффан Де Мистура, Гейр Педерсен.
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