Санкции США: В Иране заговорили о деноминации нацвалюты

Новости мира: В Иране придумали, как поднять стоимость обесцененной из-за санкций нацвалюты.

Центральный банк Ирана сообщил, каким способом планирует поднять стоимость национальной денежной единицы риала, которая значительно пострадала в результате экономического кризиса в стране, а потом и из-за возобновления санкций США.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как заявил руководитель центробанка Абдолнасер Геммати, которого цитируют средства массовой информации Ирана, он уже подал на рассмотрение правительства проект закона о деноминации риала с коэффициентом 10 тысяч к 1 - снимая с банкнот четыре ноля.

"Надеюсь, это дело можно будет завершить быстрее", – добавил он.

Для этого проект закона должен одобрить правительство и подать на рассмотрение парламента, его должен одобрить парламент и утвердить Совет стражей Конституции – специфический иранский орган, который, среди прочих заданий, проверяет на соответствие исламскому праву страны новые законодательные акты.

Издание отмечает, что иранский риал в течение 2018 года потерял более 60 процентов своей стоимости, хотя в последние недели несколько восстановил позиции.

"В 2018 году инфляция в Иране составила почти 40%. По состоянию на 6 января валютообменные сайты представляют реальную стоимость риала как около 110 тысяч за 1 доллар США", - говорится в сообщении.

Такое обесценивание валюты продиктовано сначала экономическим кризисом, а затем возвращением санкций США, которые были остановлены 2015 года по условиям «ядерной сделки» между Ираном и шестью мировыми державами.