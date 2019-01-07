Боевики "Талибана" атаковали КПП в Афганистане

Новости мира: Талибы штурмовали КПП в Афганистане, в результате чего погибло 21 человек.

Боевики "Талибана" напали на контрольно-пропускные пункты афганской провинции Бадгис, граничащей с Туркменистаном, в результате чего погиб 21 человек.

Об этом заявили местные власти, сообщает Reuters.

«Боевики движения "Талибан" штурмовали посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 полицейского и участников проправительственного ополчения», - говорится в сообщении.

Боевики "Талибана" поздно вечером в воскресенье напали на контрольно-пропускные пункты в двух разных частях провинции Бадгис, которая находится на границе с Туркменистаном.

По словам главы провинциального совета Бадгис, 14 полицейских и семь членов проправительственных ополченцев были убиты, еще девять человек получили ранения.

Как отметил представитель губернатора провинции, в столкновениях было убито более 15 боевиков и еще 10 — получили ранения.