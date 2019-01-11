Скачать
Пятница, 11.01.2019
Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса
Украина начинает серийное производство мощного ракетного комплекса
Порошенко: Экономика Украина вышла из зоны риска
Порошенко: Экономика Украина вышла из зоны риска
Владимир Кличко возвращается в бокс
Владимир Кличко возвращается в бокс
Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий
Старый Новый год 2019: ТОП-10 гаданий

США начали выводить из Сирии наземную военную технику

США начали выводить из Сирии наземную военную технику
11:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: По данным СМИ, США вывезли первую партию военной техники из Сирии.

В последние дни США вывели из Сирии некоторую наземную военную технику, что свидетельствует о начале вывода американских войск из страны в соответствии с приказом президента Дональда Трампа.

Об этом телеканалу CNN сообщил представитель администрации Трампа, непосредственно знакомый с ходом операции.

"Некоторые грузы уже перевезены", - сказал чиновник. Из соображений безопасности он не стал рассказывать, о каком грузе идет речь, а также каким путем - воздушным или наземным - он был транспортирован.

Чиновник также не уточнил, из какой части Сирии было выведено военное оборудование. Хотя ожидается, что вывод войск начнется с северной части Сирии.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре. Американские высокопоставленные лица пока не озвучивали график вывода.

Помпео с президентом Ирака договорился победить ИГИЛ

Ранее на этой неделе Пентагон заявил, что из-за опасения по поводу безопасности проведения операций детали передвижения войск или сроки их вывода озвучены не будут. Но Пентагон пообещал периодически предоставлять обновленную информацию о прогрессе в процентах вышедшего из Сирии оборудования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, США, Дональд Трамп, ИГИЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
02 Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
03 "Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании
04 В Google Assistant появилась новая интересная функция
05 Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
США начали выводить из Сирии наземную военную технику
США начали выводить из Сирии наземную военную технику
Экзарх Константинополя: ПЦУ может стать патриархатом
Экзарх Варфоломея: ПЦУ может стать патриархатом
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь