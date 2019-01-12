Сирия отразила удары Израиля по Дамаску

Новости мира: ПВО Сирии сбили восемь ракет на западе Дамаска.

Силам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось поразить восемь ракет в небе над западными и южными районами Дамаска. Об этом сообщил правительственный телеканал Syria TV, информирует УНН.

По его сведениям, сирийские зенитчики продолжают вести огонь по воздушным целям.

Агентство SANA передало заявление военного источника, в котором говорится, что израильские самолеты нанесли удары со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном. Атаке подвергся район расположения международного аэропорта Дамаск, где одна из ракет попала в складское помещение.

Напоминаем, недавно в Сирии сообщили о гибели 11 мирных жителей во время авиаудара коалиции.