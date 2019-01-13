Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа

Новости мира: Израиль с помощью истребителей совершил атаку на ХАМАС в ответ на запуск ракеты.

Истребители ВВС Израиля атаковали два объекта подземной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом передает УНН со ссылкой на Twitter пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Атака стала ответом на пуск ракеты из сектора Газа вечером 12 января. Ракета разорвалась в приграничных населенных пунктах региональных советов Шеар ха-Негев и Сдот-Негев. Перед падением сработали сирены воздушной тревоги. В результате обстрела жертв и разрушений нет", - отмечают в пресс-службе.

Добавляют, что террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа. В то же время, армия обороны Израиля будет продолжать действовать в защиту израильских граждан.

Как сообщалось, сирены воздушной тревоги прозвучали в субботу в двух районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа.