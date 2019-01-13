Власти Египта продлили чрезвычайное положение

Новости мира: Парламент Египта проголосовал за продление режима чрезвычайного положения с 15 января 2019 года еще на 3 месяца.

Власти Египта продлили еще на три месяца режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает Al Youm As Sabi.

"Парламент Египта утвердил в воскресенье, 13 января, указ президента о продлении на три месяца режима чрезвычайного положения в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты поддержали решение большинством в две трети голосов. Указ вступает в силу с 15 января.

Как сообщалось, режим чрезвычайного положения ввели в Египте в апреле 2017 года после терактов в храмах, в результате которых погибли более 40 человек. С тех пор чрезвычайное положение в Египте регулярно продлевают.