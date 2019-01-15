Правозащитники подсчитали количество убитых мирных жителей в Сирии

Новости мира: В Сирии в 2018 году убиты почти 7 тыс. мирных жителей, а также 53 сотрудника сферы здравоохранения.

В Сирии в 2018 году были убиты 6 тыс. 964 мирных жителя, из которых 4 тыс. 162 стали жертвами сторонников режима Башара Асада, говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR).

По данным SNHR, в числе погибших 1 тыс. 436 детей и 923 женщины.

В результате воздушных ударов ВКС России за год погибли 467 сирийцев, в том числе 51 женщина и 169 детей.

Жертвами авиаударов Международной коалиции во главе с США стали 417 гражданских лиц, в том числе 90 женщин и 175 детей., сообщает агентство Анадолу.

Стоит отметить, что в 2018 году в Сирии погибли 53 сотрудника сферы здравоохранения.

Также в SNHR сообщили, что режим Асада шесть раз за год применял химическое оружие в различных районах страны.

Согласно данным правозащитников, в прошлом году в Сирии были незаконно задержаны 7 тыс. 706 человек, в том числе 504 ребенка и 699 женщин.