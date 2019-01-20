Столица Йемена опять попала под авиаудары коалиции

Новости мира: Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по столице Йемена.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию ударов по позициям повстанцев из движения хуситов в столице Йемена Сане. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.

"Были атакованы лагерь 1-й бронетанковой дивизии к северу от столицы, а также военно-воздушная база аль-Дулейми. Кроме того, атаке подверглись подразделения системы ПРО (противоракетная оборона - ред.) хуситов в районе Джадар. Также удар был нанесен по тренировочному лагеря, расположенного недалеко от дома президента", - говорится в сообщении.

По данным Sky News Arabiya, ранее коалиция предупредила, что проводит в Сане спецоперацию против инфраструктуры хуситов. Там призвали мирных жителей не приближаться к целям, которые могут подвергнуться бомбардировкам.

Sanaa this night pic.twitter.com/3UdpxLpuhR — Ahmed Jahaf احمد جحاف (@A7medJa7af) 19 января 2019 г.

Напомним, вооруженное противостояние в Йемене обострилось с весны 2015 года, когда в конфликт вмешалась коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. С тех пор войска коалиции регулярно наносят удары с воздуха по позициям повстанцев хусит. В гражданской войне в стране погибли более 10 тысяч человек, говорят в ВОЗ.

США призвали Эр-Рияд остановить боевые действия в Йемене, а также поддержать усилия специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по поиску мирного решения конфликта. В ноябре 2018 Пентагон прекратил поддержку авиаударов саудовской коалиции: США отказались проводить дозаправку саудовских самолетов при авиаударах по хуситам.