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Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии

Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии
05:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Израильская армия подтвердила удары по объектам Ирана в Сирии

Израильские военные сообщили в понедельник, что наносят удары по иранским объектам в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по целям иранских сил "Аль-Кудс" (силы специального назначения - ред.) на сирийской территории. Армия Израиля предостерегает ВС Сирии от попыток нанести ущерб израильской территории или силам", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Агентство SANA сообщило ранее в понедельник, что комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей. Корреспондент агентства ранее сообщил, что в небе над Дамаском раздавались звуки взрывов.

В воскресенье система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, запущенную с Голанских высот. По данным израильского государственного радио Kan, о пострадавших и разрушениях в результате инцидента сообщений не поступало. Kan отмечает, что ранее в тот же день сирийское агентство SANA сообщило, что системы ПВО Сирии отбили израильскую воздушную атаку на юге страны.

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Сирия, Иран, Израиль.
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