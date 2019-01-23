Скачать
Среда, 23.01.2019
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Итоги 22 января: кандидаты в президенты, столетие Соборности и корь атакует
Итоги 22 января: столетие Соборности и кандидаты в президенты
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Татьянин день 2019: лучшие идеи подарка
Татьянин день 2019: лучшие идеи подарка

В столице Йемена прогремели два взрыва

В столице Йемена прогремели два взрыва
08:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: На складах с оружием и ракетами в йеменской столице Сане прогремели взрывы.

Два взрыва произошли в столице Йемена Сане, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, один из взрывов был произведен в рамках операции, нацеленной на склад с оружием вблизи улицы Таиз на юге столицы.

Второй взрыв произошел на складе с ракетами и оружием напротив здания компании Yemen Petroleum также на юге Саны.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.

Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа

В конце прошлого года в Швеции прошли переговоры по урегулированию ситуации в Йемене. Позднее мятежники в рамках договоренностей между сторонами конфликта в конце декабря вернули контроль над портом Ходейда на Красном море правительству страны.

Напомним, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию ударов по позициям повстанцев из движения хуситов в столице Йемена Сане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теракт, Йемен, Взрывы, SANA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом
02 Татьянин день 2019: история праздника, традиции
03 Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
04 Алина Гросу опубликовала свои новые фото из чувственной фотосессии
05 Генсек СЕ пригласил украинскую делегацию на "поговорить"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа
Конгресс США запретил Трампу выходить из НАТО
Конгресс США запретил Трампу выходить из НАТО
Рецепт дня: скумбрия запеченная в банке
Рецепт дня: скумбрия запеченная в банке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь