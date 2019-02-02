В Иране представили новую крылатую ракету "Ховейзе" (Видео)

Иран представил новую крылатую ракету "Ховейзе" дальнего радиуса действия (1350 километров). Об этом сообщает Анадолу. В церемонии презентации новой ракеты принял участие министр обороны Ирана Амир Хатами. Хатами сообщил, что ракета является полностью иранской разработкой, может лететь на малых высотах и обладает высокой точностью.