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В Ираке на мине подорвался автобус с паломниками

В Ираке на мине подорвался автобус с паломниками
11:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В иранском городе Балад на самодельной мине подорвался автобус, перевозивший паломников, точное количество жертв пока неизвестно.

На севере Ирака в районе города Балад подорвался на самодельной мине автобус с паломниками. Мину разместили на обочине дороги. В результате погибли несколько человек, сообщает телеканал al-Sumara.

Есть также пострадавшие, которых доставили в ближайшие больницы.

Точное количество жертв пока не известно, как и то, сколько было всего в автобусе людей. Паломники направлялись в шиитский мавзолей имама Муххамада ибн Хади.

Напомним, под обломками обрушившегося жилого дома в сирийском городе Алеппо погибли 11 человек, есть один выживший.  По словам главы полицейского управления провинции генерала Айсама Аш-Шелли, рухнул незаконно построенный пятиэтажный дом, который был поврежден в результате действий террористов. Спасательная операция завершена

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Ирак, Взрыв, Паломники, Автобус, Мина, На мине подорвался автобус.
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