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Президент Ирана заявил о высоком напряжении в отношениях с США

Президент Ирана заявил о высоком напряжении в отношениях с США
06:19 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Президент Ирана Хасан Рухани: Отношения между США и Ираном очень напряженны.

Напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном сейчас - на самом высоком уровне. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters.

“Борьба между Ираном и Америкой сейчас находится на максимуме. Америка развернула все свои силы против нас”, - сказал Рухани. По словам Рухани, отношения между двумя странами в прошлом очень редко доходили до такого напряженного уровня.

Иран спустил на воду подлодку, вооруженную крылатыми ракетами

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения об иранской ядерной программе, ограничивающей активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее ввели США и ЕС. 5 ноября США повторно ввели санкции, которые были отменены после подписания Иранского ядерного соглашения.

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США, Иран, Тегеран, Дональд Трамп, Хасан Рухани.
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