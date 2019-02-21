Президент Ирана заявил о высоком напряжении в отношениях с США

Новости мира: Президент Ирана Хасан Рухани: Отношения между США и Ираном очень напряженны.

Напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном сейчас - на самом высоком уровне. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters.

“Борьба между Ираном и Америкой сейчас находится на максимуме. Америка развернула все свои силы против нас”, - сказал Рухани. По словам Рухани, отношения между двумя странами в прошлом очень редко доходили до такого напряженного уровня.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения об иранской ядерной программе, ограничивающей активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее ввели США и ЕС. 5 ноября США повторно ввели санкции, которые были отменены после подписания Иранского ядерного соглашения.