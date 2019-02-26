Министр иностранных дел Ирана уходит в отставку

Новости мира: Глава иранского МИД объявил об отставке.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о своей отставке.

Заявление такого содержания он обнародовал вечером 25 февраля, передает Радио Свобода.

"Большое спасибо дорогим и уважаемым людям Ирана за последние 67 месяцев. Я искренне прошу прощения за невозможность продолжить службу и все недостатки во время этой службы. Я благодарю иранский народ и официальные лица", – отметил Зариф.

Мохаммад Джавад Зариф возглавлял иранское внешнеполитическое ведомство с августа 2013 года, когда сменил на этом посту Али Акбара Салехи, нынешнего главу Атомной организации Ирана. Как министр иностранных дел он возглавлял иранскую переговорную группу с США, Россией, Китаем, Большой Британию, Францией и Германией.

При его каденции 14 июля 2015 года стороны заключили знаковое ядерное соглашение, известное как Совместный комплексный план, согласно которому Иран обязался прекратить свою ядерную деятельность в ответ на отмену международных экономических санкций.