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Министр иностранных дел Ирана уходит в отставку

Министр иностранных дел Ирана уходит в отставку
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава иранского МИД объявил об отставке.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о своей отставке.

Заявление такого содержания он обнародовал вечером 25 февраля, передает Радио Свобода.

"Большое спасибо дорогим и уважаемым людям Ирана за последние 67 месяцев. Я искренне прошу прощения за невозможность продолжить службу и все недостатки во время этой службы. Я благодарю иранский народ и официальные лица", – отметил Зариф.

Иран продолжает придерживаться СВПД несмотря на выход США из договора

Мохаммад Джавад Зариф возглавлял иранское внешнеполитическое ведомство с августа 2013 года, когда сменил на этом посту Али Акбара Салехи, нынешнего главу Атомной организации Ирана. Как министр иностранных дел он возглавлял иранскую переговорную группу с США, Россией, Китаем, Большой Британию, Францией и Германией.

При его каденции 14 июля 2015 года стороны заключили знаковое ядерное соглашение, известное как Совместный комплексный план, согласно которому Иран обязался прекратить свою ядерную деятельность в ответ на отмену международных экономических санкций.

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Иран, МИД Ирана, Мохаммад Джавад Зариф, СВПД.
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