Саудовская Аравия подтвердила факт лишения гражданства сына Усамы бен Ладена

Новости мира: Как известно, после ликвидации Усамы бен Ладена трем его женам и детям было предоставлено разрешение вернуться в Саудовскую Аравию.

Власти Саудовской Аравии 1 марта подтвердили решение о лишении гражданства сына бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Хамзы.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, сам королевский указ о лишении гражданства Саудовской Аравии Хамзы бен Ладена, которого разыскивают США, подписан еще в ноябре 2018 года. А 22 февраля 2019 года в официальной правительственной газете Umm al-Qura было опубликовано соответствующее решение министерства внутренних дел.

Однако Эр-Рияд отдельно сообщил об этом факте 1 марта, то есть на следующий день после того, как Государственный департамент США заявил, что 30-летний Хамза бен Ладен ныне выступает "как лидер "Аль-Каиды". Власти США пообещали значительное денежное вознаграждение за информацию, которая поможет его найти и задержать.

По данным американских властей, Хамза бен Ладен ранее угрожал устроить нападения на США, чтобы отомстить за убийство отца. В 2015 году он записал аудиообращение к радикалам Сирии с призывом объединяться, отметив, что борьба в этой стране откроет путь к "освобождению Палестины". В следующем своем обращении годом позднее он обещал изменить власть у себя на родине - в Саудовской Аравии.

В отношении Хамзы бен Ладена существует противоречивая информация - по некоторым данным, он находится на территории Пакистана, а по другим - на территории Афганистана или Сирии. Ранее также сообщалось, что он может даже находиться под домашним арестом в Иране.