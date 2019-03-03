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Нетаньяху: Израиль не допустит военного присутствия Ирана в Сирии

Нетаньяху: Израиль не допустит военного присутствия Ирана в Сирии
17:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Нетаньяху заявил, что Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии и будет продолжать военные действия против него.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль будет решительно добиваться вывода иранских военных из Сирии.

"Я недвусмысленно дал понять, что Израиль не допустит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, а также то, что мы будем продолжать военные действия против него", - заявил Б.Нетаньяху на заседании израильского правительства по итогам визита в РФ.

Он подтвердил, что достиг в Москве договоренности о взаимодействии с РФ в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск.

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"Мы с президентом Путиным также договорились об общей цели: выводе иностранных войск, которые прибыли в Сирию после начала гражданской войны. Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели ", - сказал премьер-министр Израиля.

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Сирия, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху.
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