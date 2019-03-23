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ВКС России нанесли авиаудар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе: 15 погибших

ВКС России нанесли авиаудар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе: 15 погибших
19:24 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Анадолу

Новости мира: ВКС России нанесли удары по району Хан-Шейхун и населенным пунктам Фуа и Кефрайя.

Число погибших в результате авиаудара по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб выросло до 15.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски"), накануне вечером самолеты ВКС России нанесли удары по району Хан-Шейхун и населенным пунктам Фуа и Кефрайя на севере Идлиба. В результате бомбардировки ранения получили 28 мирных жителей, которые были доставлены в больницу.

Вооруженная сирийская оппозиция сообщила, что удар нанесли пять самолетов ВКС России, взлетевших с авиабазы Хмеймим.

В зоне деэскалации в Идлибе с начала года погибло по меньшей мере 166 сирийцев, более 470 пострадали.

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Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

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Сирия, Россия, Идлиб, ВКС России.
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