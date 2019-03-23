Дожди и сели привели к гибели пяти человек в Иране

Новости мира: В Иране сели нанесли ущерб двум провинциям, погибло 5 человек.

Непрекращающиеся на протяжении недели ливневые дожди и сели в иранских провинциях Мазандаран и Гюлистан продолжают негативно влиять на инфраструктуру региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Сели в Мазандаране нанесли ущерб 12 городам, а в Гюлистане - трем.

В провинции Мазандаран полностью затоплено 21 село, местным жителям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и питьевой воды. Кроме того, многие сельхозугодья в Мазандаране пришли в непригодное состояние. Жители большей части сел эвакуированы.

В провинции Гюлистан прервано электроснабжение 25 сел, сели в регионе разрушили дороги и мосты.

Президент Ирана Хасан Рухани поручил правительству незамедлительно оказать пострадавшим гуманитарную помощь.

В результате селя в Мазандаране погибли три человека, в Гюлистане - два человека.