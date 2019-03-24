Авиация России нанесла авиаудар по сирийскому Идлибу

Новости мира: Русские самолеты нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб.

Количество погибших в результате авиаудара по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб возросло до 15. Об этом сообщает Anadolu.

"По данным источников в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски"), накануне вечером самолеты ВКС России нанесли удары по району Хан-Шейхун и населенным пунктам Фуа и Кефрайя на севере Идлиба", - говорится в сообщении. В результате бомбардировки ранения получили 28 мирных жителей, которые были доставлены в больницу.

Вооруженная сирийская оппозиция сообщила, что удар нанесли пять самолетов ВКС России, взлетевших с авиабазы Хмеймим. В зоне деэскалации в Идлибе с начала года погибло по меньшей мере 166 сирийцев, более 470 пострадали.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.