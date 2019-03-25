В результате взрыва в Сирии погиб водитель съемочной группы NBC News

Новости мира: Взрыв в Сирии забрал жизнь водителя съемочной группы NBC News.

В Сирии съемочная группа NBC News подорвалась на фугасе, водитель автомобиля погиб. В то же время сотрудники NBC, которые находились в автомобиле, остались живы, информирует NBC News.

"Мы все еще собираем информацию относительно сегодняшних событий. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только мы можем", - подчеркнул президент NBC News Ноа Оппенгейм. Место взрыва пока не уточняется.

Напоминаем, полиция Киева сообщила, что в результате взрыва в квартире в Голосеевском районе столицы погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство.

В пресс-службе рассказали, что происшествие случилось в субботу, 23 марта, около 23 часов на проспекте Науки. В полицию поступило сообщение о взрыве.