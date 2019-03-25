Нетаньяху сокращает визит в США из-за ракетного обстрела Тель-Авива

Новости мира: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял решение прервать свой визит в США после информации о ракетном обстреле Израиля из Сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху досрочно возвращается из США после того как в результате ракетного обстрела из сектора Газы в центре Израиля получили ранения шесть человек. Об этом он сообщил в понедельник, передает AP.

"Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что сокращает свой визит в Вашингтон после ракетного обстрела Израиля из (сектора - прим. ред.) Газы", - говорится в сообщении.

Нетаньяху также назвал ракетный обстрел криминалом, и сообщил, что страна решительно ответит на эту атаку.

Отмечается, что у израильского премьера был запланирован двухдневный визит в Соединенные Штаты, однако он решил вернуться домой уже в понедельник после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, в понедельник рано утром в результате ракетного обстрела из сектора Газы в центре Израиля получили ранения шесть человек. В последний раз коммерческая столица Израиля и ее пригороды подверглась подобной атаке во время войны 2014 с ХАМАСом в Газе.

Армия обороны Израиля блокировала два пропускных пункта "Эрез" и "Керем Шалом" на границе c сектором Газа после предпринятого оттуда ракетного обстрела, сообщает интернет-портал израильского издания "Едиот Ахронот" со ссылкой на координатора деятельности правительства на территориях генерал-майора Камиля Абу Рокона. Ракета попала в частный дом в городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате здание обрушилось, и шесть жителей дома получили ранения. Среди пострадавших 50-летняя женщина, получившая легкие ожоги. Также небольшие ранения получили трое взрослых и двое детей.