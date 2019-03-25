Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Нетаньяху сокращает визит в США из-за ракетного обстрела Тель-Авива

Нетаньяху сокращает визит в США из-за ракетного обстрела Тель-Авива
11:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял решение прервать свой визит в США после информации о ракетном обстреле Израиля из Сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху досрочно возвращается из США после того как в результате ракетного обстрела из сектора Газы в центре Израиля получили ранения шесть человек. Об этом он сообщил в понедельник, передает AP.

"Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что сокращает свой визит в Вашингтон после ракетного обстрела Израиля из (сектора - прим. ред.) Газы", - говорится в сообщении.

Нетаньяху также назвал ракетный обстрел криминалом, и сообщил, что страна решительно ответит на эту атаку.

Отмечается, что у израильского премьера был запланирован двухдневный визит в Соединенные Штаты, однако он решил вернуться домой уже в понедельник после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, в понедельник рано утром в результате ракетного обстрела из сектора Газы в центре Израиля получили ранения шесть человек. В последний раз коммерческая столица Израиля и ее пригороды подверглась подобной атаке во время войны 2014 с ХАМАСом в Газе.

Военные Израиля начали атаку на террористические цели в Секторе Газа

Армия обороны Израиля блокировала два пропускных пункта "Эрез" и "Керем Шалом" на границе c сектором Газа после предпринятого оттуда ракетного обстрела, сообщает интернет-портал израильского издания "Едиот Ахронот" со ссылкой на координатора деятельности правительства на территориях генерал-майора Камиля Абу Рокона.  Ракета попала в частный дом в городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате здание обрушилось, и шесть жителей дома получили ранения. Среди пострадавших 50-летняя женщина, получившая легкие ожоги. Также небольшие ранения получили трое взрослых и двое детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Израиль, Сектор Газа, Обстрелы, Премьер-министр Израиля, Беньямин Нетаньяху, Досрочно вернется из США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь