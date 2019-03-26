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В ответ на слова премьера Пакистана Афганистан отзывает посла

В ответ на слова премьера Пакистана Афганистан отзывает посла
21:44 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Афганистан отозвал своего посла в Пакистане из-за скандала о комментариях премьер-министра Имрана Хана.

Афганистан отозвал во вторник своего посла из Пакистана из-за "безответственных", по мнению Кабула, комментариев пакистанского премьера.

Об этом сообщает Reuters.

"Официальный Кабул отозвал из Пакистана своего посла. Причиной этого стали "безответственные" комментарии пакистанского премьера Имрана Хана о том, что в Афганистане надо сформировать временное правительство", - говорится в сообщении.

Как известно, премьер Пакистана Имран Хан в понедельник заявил журналистам, что формирование временного правительства в Афганистане "облегчит мирные переговоры между США и талибами", поскольку исламисты отказываются разговаривать с нынешним правительством страны. В Кабуле слова пакистанского премьера сразу назвали признаком "интервенционизма, безответственности и неуважения к национальному суверенитету и самоопределению народа Афганистана".

Это уже третий дипломатический скандал между Кабулом и Исламабадом только за последний месяц.

США и представители Талибана провели мирные переговоры, которые закончились безрезультатно - из-за того, что талибы считают нынешнюю афганскую власть нелегитимной. Следующие президентские выборы в Афганистане должны состояться 28 сентября.

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Пакистан, Афганистан, Кабул, Посол, Имран Хан.
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