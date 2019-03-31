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Танки Израиля атаковали цели ХАМАС в секторе Газа

Танки Израиля атаковали цели ХАМАС в секторе Газа
11:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Израильская армия сообщила о нанесении ударов по нескольким целям боевиков движения ХАМАС в секторе Газа.

Танки армии Израиля нанесли удары по нескольким целям боевиков движения ХАМАС в секторе Газа, сообщило израильское военное командование.

"В ответ на ракетные удары их сектора Газа танки сил обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным постам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в Tвиттере израильской армии.

Ранее сообщалось, что накануне из сектора Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет.

Ранее, представитель Армии обороны Израиля Ронен Манелис, по сообщению местных СМИ, отметил, что члены ХАМАС "действовали, проявляя сдержанность, которая не наблюдалась в течение прошедшего года". По его словам, сотни боевиков ХАМАС контролировали акции протеста и часто препятствовали тому, чтобы демонстранты приближались к пограничным заграждениям.

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Боевики, ХАМАС, Сектор Газа, Удары, Армия Израиля.
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