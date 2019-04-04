Возросло количество жертв в результате наводнения в Иране

От наводнения, которое на прошлой неделе охватило более десяти провинций Ирана, по последним данным, погибли 62 человека. Об этом сообщает Anadolu.
"Жертвами стихии стал 21 человек в городе Шираз провинции Фарс, 14 - в провинции Лурестан, восемь - в провинции Голестан, по пять - в провинциях Мазендеран и Хамадан, три - в провинции Северный Хорасан, два - в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, а также по одному - в провинциях Хорасан-Резави, Керманшах, Хузестан, и Семнан", - сказал глава Института судебной экспертизы Ирана Ахмед Шуджаи.
Из-за угрозы прорыва дамбы в юго-западной провинции Хузестан эвакуированы 96 населенных пунктов. В то же время агентство отмечает, что представитель иранского Управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями Муджеба Халиди сообщил, что в результате наводнения в Иране погибли 57 человек, еще 478 пострадали.
Как сообщалось, в результате внезапных наводнений после мощных ливней в Иране на прошлой неделе погибли по крайней мере 44 человека. При этом также сообщалось об около сотни раненых.