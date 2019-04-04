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Возросло количество жертв в результате наводнения в Иране

Возросло количество жертв в результате наводнения в Иране
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Иране количество жертв от наводнения возросло до 62.

От наводнения, которое на прошлой неделе охватило более десяти провинций Ирана, по последним данным, погибли 62 человека. Об этом сообщает Anadolu.

"Жертвами стихии стал 21 человек в городе Шираз провинции Фарс, 14 - в провинции Лурестан, восемь - в провинции Голестан, по пять - в провинциях Мазендеран и Хамадан, три - в провинции Северный Хорасан, два - в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, а также по одному - в провинциях Хорасан-Резави, Керманшах, Хузестан, и Семнан", - сказал глава Института судебной экспертизы Ирана Ахмед Шуджаи.

Из-за угрозы прорыва дамбы в юго-западной провинции Хузестан эвакуированы 96 населенных пунктов. В то же время агентство отмечает, что представитель иранского Управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями Муджеба Халиди сообщил, что в результате наводнения в Иране погибли 57 человек, еще 478 пострадали.

Как сообщалось, в результате внезапных наводнений после мощных ливней в Иране на прошлой неделе погибли по крайней мере 44 человека. При этом также сообщалось об около сотни раненых.

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Наводнение, Иран, Жертвы, Погибли, Количество, Возросло.
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