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ЕС предоставил Ирану более миллиона евро для борьбы с последствиями наводнения

ЕС предоставил Ирану более миллиона евро для борьбы с последствиями наводнения
04:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Евросоюз выделил Ирану, пострадавшему от наводнения, 1,2 млн евро.

Европейская комиссия объявила о предоставлении Ирану чрезвычайной помощи на сумму 1,2 млн евро для борьбы с последствиями разрушительного наводнения. Соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

"Такое финансирование позволит поддержать гуманитарных партнеров, включая Организацию Красного Креста и Красного Полумесяца, в доставке помощи, в которой прежде всего нуждаются регионы, пораженные стихийным бедствием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь включает средства защиты и санитарии, палатки, а также питьевую воду и продовольствие.

Напоминаем, в Иране в результате наводнений погибли не менее 45 человек, в ожидании новых паводков власти эвакуировали жителей 11 деревень.

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ЕС, Наводнение, Иран, Евросоюз, Последствия, Миллион евро.
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