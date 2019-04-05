ЕС предоставил Ирану более миллиона евро для борьбы с последствиями наводнения

Новости мира: Евросоюз выделил Ирану, пострадавшему от наводнения, 1,2 млн евро.

Европейская комиссия объявила о предоставлении Ирану чрезвычайной помощи на сумму 1,2 млн евро для борьбы с последствиями разрушительного наводнения. Соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

"Такое финансирование позволит поддержать гуманитарных партнеров, включая Организацию Красного Креста и Красного Полумесяца, в доставке помощи, в которой прежде всего нуждаются регионы, пораженные стихийным бедствием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь включает средства защиты и санитарии, палатки, а также питьевую воду и продовольствие.

Напоминаем, в Иране в результате наводнений погибли не менее 45 человек, в ожидании новых паводков власти эвакуировали жителей 11 деревень.