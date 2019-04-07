От взрыва подводной лодки в Иране погибли три человека

Новости мира: Взрыв подводной лодки в Иране забрал жизни трёх человек.

В результате взрыва на подводной лодке в Иране погибли три человека. Об этом сообщает Sky News Arabia.

"Три сотрудника Министерства обороны погибли в результате взрыва двигателя подводных лодок в порту города Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в порту города Бендер-Аббас, в котором строят и ремонтируют военные суда. Во время ремонтных работ на подводной лодке три члена экипажа оказались заблокированы. Причины взрыва не сообщается.

Напоминаем, в афганском городе Джелалабад от взрыва погибли трое человек и еще девятнадцать получили ранения. Об этом сообщает SBS News со ссылкой на местные власти.