Интрига сохраняется: На выборах в Израиле сразу два кандидата заявили о победе

Новости мира: Два соперника на выборах в Израиле объявили о победе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его основной конкурент Бенни Ганц оба объявили о своей победе на парламентских выборах.

Заявления прозвучали после того, как были обнародованы результаты опросов на выходе с избирательных участков, согласно которым партия Нетаньяху "Ликуд" незначительно отстает от оппозиционного блока Ганца "Кахоль-Лаван".

"Правый блок во главе с "Ликудом" одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Уже ночью я начну формирование правого правительства вместе с нашими естественными партнерами", - сказано в заявлении Нетаньяху.

Ганц также заявил о своей победе.

"Мы победили! Народ Израиля сказал свое слово! На этих выборах есть явный победитель и явный проигравший", - говорится в его заявлении.