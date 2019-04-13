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Израиль ударил ракетами по сирийским позициям

Израиль ударил ракетами по сирийским позициям
11:20 Сегодня Телеграф

Новости мира: Авиация ВВС Израиля нанесла удар по военным целям в Сирии севернее Дамаска.

Израильская авиация нанесла удар по военным целям в центральной Сирии, есть раненые.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

«Около 2:30 утра ...израильские военно-воздушные силы нанесли удар по одной из наших военных позиций в городе Мисиаф (провинция Хама, на севере от Дамаска - ред.)», - сообщили военные источники.

Сообщения о потерях неоднозначны: по словам источника сирийского государственного информагентства, в результате авиаудара ранения получили три бойца, а британские наблюдатели за военными действиями говорят, что в результате удара погибли несколько иранских боевиков и были ранены 17 сирийских военнослужащих.

Как отмечает издание, представитель израильской армии отказался комментировать сообщение иностранных СМИ.

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Сирия, Израиль, Ракеты, Ракетный удар, Мисиаф.
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