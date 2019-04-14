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Возросло количество жертв от крушения парома в Ираке

Возросло количество жертв от крушения парома в Ираке
01:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Количество жертв от крушения парома в Ираке возросло до 116.

Количество погибших в результате крушения парома 21 марта на реке Тигр близ иракского города Мосул возросло до 116. Об этом сообщает Anadolu.

По словам главы Управления гражданской обороны Ирака Казым Салман, спасатели обнаружили еще несколько тел погибших. Течение вынесло тела на берег реки у поселка Аль-Шора.

Напоминаем, крушение парома на реке Тигр близ города Мосул на севере Ирака, в результате которого погибли 100 человек, в том числе десятки женщин и детей. 33 человека удалось спасти. 29 марта в Мосул прибыли 20 турецких военных водолазов, которые ведут поиски тел погибших.

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Ирак, Жертвы, Паром, Тигр, Количество.
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