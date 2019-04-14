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Спецпосланник ООН о встрече с главой МИД Сирии: У нас были очень значительные обсуждения

Спецпосланник ООН о встрече с главой МИД Сирии: У нас были очень значительные обсуждения
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Спецпосланник ООН по Сирии назвал значительными переговоры с главой сирийского МИД.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о важности переговоров, которые состоялись у него в воскресенье с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом в Дамаске.

"У нас были очень детальные, значительные обсуждения", - цитируют западные СМИ слова Г.Педерсена, сказанные журналистам после переговоров.

"Сейчас мы говорим обо всех вопросах, так что на повестке дня - любой вопрос", - отметил он.

Спецпредставитель добавил, что позднее в воскресенье он проведет еще переговоры с сирийскими официальными лицами.

В свою очередь сирийское агентство САНА сообщало, что Г.Педерсен и В.Муаллем обсуждали усилия по продвижению политического процесса в Сирии, включая создание конституционного комитета.

Западные СМИ напоминают, что это уже третья поездка Г.Педерсена в Сирию с момента назначения его спецпосланником генсека ООН в январе этого года.

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Сирия, ООН, Валид Муаллем, Гейр Педерсен.
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