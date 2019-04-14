Жертвами наводнения в Иране стали уже 76 человек

Новости мира: Наводнение в Иране, погибших уже 76, наготове - армия, авиация и морские силы.

В Иране в результате наводнений, произошедших в нескольких провинциях, погибли более 76 человек.

Об этом сообщает агентство MEHR.

"По подтвержденным данным, в результате недавних наводнений, которые накрыли несколько провинций Ирана, погибло 76 человек", - говорится в сообщении.

В частности, от наводнений пострадали южные и юго-восточные провинции Ирана.

"Армейские подразделения готовы помочь пострадавшим от наводнений в южных и юго-восточных провинциях", - заявил представитель вооруженных сил Ирана Шахин Тагихани.

Тагихани также сообщил, что военная авиация и наземные войска, а также морские силы находятся в состоянии готовности реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Как сообщалось, в Иране третью неделю идут ливни, которые привели к сильным наводнениям. Уже пострадали более 400 тысяч человек.