Скачать
Суббота, 20.04.2019
В ОБСЕ настаивают на гарантиях перемирия и безопасности на Донбассе
В ОБСЕ настаивают на гарантиях перемирия и безопасности на Донбассе
Порошенко и Помпео после дебатов на "Суспильном" обсуждали "ПриватБанк"
Порошенко и Помпео после дебатов на "Суспильном" обсуждали "ПриватБанк"
Беринчик - Аракава: где и когда смотреть бой
Беринчик - Аракава: где и когда смотреть бой
Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания
Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания

Атака ИГИЛ на проправительственные войска Сирии: По меньшей мере 35 погибших

Атака ИГИЛ на проправительственные войска Сирии: По меньшей мере 35 погибших
14:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В пустыне боевики ИГИЛ атаковали войска Асада, есть погибшие.

Боевики террористической группировки ИГИЛ за последние 48 часов убили по меньшей мере 35 военных проправительственных сил Сирии.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Как отмечается, среди убитых - несколько офицеров сирийской армии высокого ранга.

Нападение террористов на проправительственные силы произошло в сирийской пустыне Бадиа на востоке провинции Хомс.

В мониторинговом центре его уже назвали самым кровавым со времени разгрома последнего оплота ИГИЛ. В частности, председатель Сирийского центра мониторинга Рами Абдель Рахман описал нападение террористов как "наибольшую атаку", ставшую причиной едва ли не самых больших потерь среди военных правительственных сил Дамаска "от времени, когда халифат объявили побежденным".

Сообщается, что во время нападения были убиты шесть боевиков ИГИЛ.

Сирийская пустыня Бадиа простирается к востоку от столицы страны Дамаска и городов Хомс и Хама к иракской границе. Сейчас это единственная территория, где еще ведут боевые действия остатки группировки ИГИЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Башар Асад, Рами Абдель Рахман, ИГИЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
02 Супрун: Найден способ стать счастливым без денег
03 Ведущая дебатов на "Суспильному" предупредила о возможном теракте
04 День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
05 "Какой красавец": Дан Балан примерил модный образ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;День тишины&quot;: в Украине сегодня запрещено агитировать
"День тишины": в Украине сегодня запрещено агитировать
Погода на 21 апреля: в день выборов в Украине тепло и дожди на Западе
Погода на 21 апреля:в Украине тепло и дожди на Западе
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
Счастливые родители: Тина Кунаки родила первенца от Венсана Касселя
Счастливые родители: Тина Кунаки родила первенца от Венсана Касселя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь