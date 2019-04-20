Атака ИГИЛ на проправительственные войска Сирии: По меньшей мере 35 погибших

Новости мира: В пустыне боевики ИГИЛ атаковали войска Асада, есть погибшие.

Боевики террористической группировки ИГИЛ за последние 48 часов убили по меньшей мере 35 военных проправительственных сил Сирии.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Как отмечается, среди убитых - несколько офицеров сирийской армии высокого ранга.

Нападение террористов на проправительственные силы произошло в сирийской пустыне Бадиа на востоке провинции Хомс.

В мониторинговом центре его уже назвали самым кровавым со времени разгрома последнего оплота ИГИЛ. В частности, председатель Сирийского центра мониторинга Рами Абдель Рахман описал нападение террористов как "наибольшую атаку", ставшую причиной едва ли не самых больших потерь среди военных правительственных сил Дамаска "от времени, когда халифат объявили побежденным".

Сообщается, что во время нападения были убиты шесть боевиков ИГИЛ.

Сирийская пустыня Бадиа простирается к востоку от столицы страны Дамаска и городов Хомс и Хама к иракской границе. Сейчас это единственная территория, где еще ведут боевые действия остатки группировки ИГИЛ.