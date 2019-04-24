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Израиль планирует назвать поселение в Голанах в честь Трампа

Израиль планирует назвать поселение в Голанах в честь Трампа
07:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил о намерении назвать поселение в Голанах в честь Трампа.

Израиль планирует назвать новое поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Таким образом страна намерен выразить благодарность Трампу за его "историческое решение" признать суверенитет Израиля над Голанами.

Также он поздравил свой народ с праздником Песах, который евреи начали отмечать 19 апреля, и который продлится еще семь дней Израиле и восемь за его пределами.

Нетаньяху сообщил, что на данный момент он путешествует с семьей по территории Голанских высот.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.

21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной

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Все по теме:

Израиль, Дональд Трамп, Беньямин Нетаньяху, Голанские высоты.
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