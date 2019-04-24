Израиль планирует назвать поселение в Голанах в честь Трампа

Новости мира: Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил о намерении назвать поселение в Голанах в честь Трампа.

Израиль планирует назвать новое поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Таким образом страна намерен выразить благодарность Трампу за его "историческое решение" признать суверенитет Израиля над Голанами.

Также он поздравил свой народ с праздником Песах, который евреи начали отмечать 19 апреля, и который продлится еще семь дней Израиле и восемь за его пределами.

ממשיך לטייל עם המשפחה ברמת הגולן. לכבוד הנשיא טראמפ שהכיר בריבונות ישראל על הגולן, בקרוב אקרא ליישוב ברמת הגולן על שמו. חג שמח! pic.twitter.com/pnwngkr4XO — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 23 апреля 2019 г.

Нетаньяху сообщил, что на данный момент он путешествует с семьей по территории Голанских высот.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.

21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной