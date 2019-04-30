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Главарь ИГИЛ признал поражение в битве за последний оплот боевиков в Сирии

Главарь ИГИЛ признал поражение в битве за последний оплот боевиков в Сирии
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Главарь ИГИЛ объявил о поражении в Сирии.

Лидер террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в опубликованном в соцсетях видеообращении заявил, что сражение за город Багуз окончено.

Об этом сообщает Reuters.

Битва за Багуз началась в феврале 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции.

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Багуз считался последним оплотом ИГИЛ в Сирии.

В видеообращении Абу Бакр аль-Багдади также пообещал отомстить людям, причастным к убийству боевиков ИГИЛ и их задержанию.

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Сирия, ИГИЛ, Абу Бакр аль-Багдади, SDS, Багуз.
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