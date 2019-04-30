Главарь ИГИЛ признал поражение в битве за последний оплот боевиков в Сирии

Лидер террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в опубликованном в соцсетях видеообращении заявил, что сражение за город Багуз окончено.
Об этом сообщает Reuters.
Битва за Багуз началась в феврале 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции.
Багуз считался последним оплотом ИГИЛ в Сирии.
В видеообращении Абу Бакр аль-Багдади также пообещал отомстить людям, причастным к убийству боевиков ИГИЛ и их задержанию.