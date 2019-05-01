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В мире растет тенденция насилия над евреями: 2018 год стал рекордным

В мире растет тенденция насилия над евреями: 2018 год стал рекордным
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В 2018 году выросло количество убийств и насилия в отношении евреев в мире.

В прошлом году в мире отмечался рост убийств евреев и случаев проявления насилия в отношении них, говорится в докладе, подготовленном Центром Кантора при Тель-Авивском университете.

"В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет (однако следует отметить, что массовое убийство в Питтсбурге в октябре было зарегистрировано как один, самый прискорбный случай)", - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что количество серьезных случаев проявления насилия по отношению к евреям за год увеличилось на 13% с 342 до 387.

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на презентации доклада в Тель-Авивском университете заявил, что "евреи по всему миру все больше ощущают, что ситуация становится критической".

"Антисемитизм больше не ограничивается политическим треугольником, включающим ультралевых, ультраправых и радикальных исламистов. Он стал широко распространенным явлением, зачастую принимаемым гражданским обществом. Он представляет явную опасность не только для евреев, но и для всего общества в целом", - сказал В.Кантор.

В то же время он добавил, что "антисемитизм - это общая черта, которая объединяет весь политический спектр экстремистов как элемент политики нетерпимости, которая ставит под угрозу все человечество".

Наибольшее число антисемитских инцидентов произошло в США (более 100 случаев), Великобритании (68), Франции и Германии (по 35 в каждой стране). Отмечается, что в Восточной Европе количество таких случаев остаётся значительно ниже, чем в Западной на протяжении нескольких лет и продолжает снижаться. Например, в Украине произошло 12 таких инцидентов и лишь несколько в других странах.

В РФ же вообще за прошлый год не зафиксированы антисемитские инциденты с применением насилия, хотя исследование Левада-Центра свидетельствует о том, что отмечается рост отрицательного отношения к иностранцам (особенно цыганам, африканцам, кавказцам, жителям Центральной Азии, китайцам и украинцам), включая евреев, хотя рост и незначительный, отмечается в докладе.

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Основным типом проявлений антисемитизма в мире остаются акты вандализма (216 случаев), угрозы (89), инциденты без применения оружия (55). Количество случаев применения оружия и поджогов сократилось, большинство случаев нападений было совершено на частных лиц и их собственность, говорится в докладе.

Как минимум 138 частных лиц подверглись нападению, был нанесен ущерб 104 объектам частной собственности.

"Это объясняется тем, что частные лица и их имущество защищены хуже, чем синагоги (47 инцидентов) и общинные центры (22). Кладбища и памятники остаются традиционным объектом актов вандализма (76 случаев)", - говорится в документе.

В октябре 2018 года 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга (штат Пенсильвания), убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

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Израиль, Насилие, Антисемитизм, Евреи.
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