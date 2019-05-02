Израиль нанес ответные авиаудары по ряду террористических целей ХАМАС в Газе

Новости мира: Военные Израиля сообщили о запуске двух ракет с территории сектора Газа.

Израильские военные нанесли авиаудары по целям движения ХАМАС на территории Сектора Газа. Об этом говорится в Twitter пресс-службы Армии обороны Израиля.

Сообщается, что авиаудары были сделаны в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - отмечено в заявлении.

Напомним, 25 марта 2019 из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В результате ракетного обстрела в Израиле пострадали шестеро человек.