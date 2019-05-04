Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Сирия назвала предательством съезд арабских племен в Айн-Исса

Сирия назвала предательством съезд арабских племен в Айн-Исса
07:48 Сб, 4 Май 2019 Телеграф

Новости мира: Официальный Дамаск возмутился проведением съезда представителей сирийских племен.

Проведение в городе Айн-Исса на севере Сирии съезда представителей арабских племен является незаконной акцией, подрывающей национальное единство. Об этом говорится в переданном в пятницу государственным агентством SANA заявлении МИД республики, передает УНН.

“Этот спектакль, устроенный вооруженными формированиями, которые получают поддержку со стороны США и стран Запада, не может быть расценен иначе как предательство”, — отмечается в документе.

В нем указывается, что участники этого форума “не выражают мнения сирийского народа и являются ставленниками противников Дамаска”.

МИД Сирии требует от подлинных организаторов “этого спектакля” на Западе соблюдать резолюции Совет Безопасности ООН, подтверждающие важность сохранения единства Сирии, ее суверенитета и независимости. Как подчеркивается в документе, “все честные сыновья отчизны должны усилить сопротивление планам заговорщиков на северо-востоке Сирии”.

В городе Айн-Исса (провинция Ракка) в пятницу открылся съезд представителей арабских племен из северных и восточных регионов Сирии. В форуме, организованном вооруженной коалицией “Силы демократической Сирии”, участвуют свыше 5 тысяч делегатов. Им предстоит обсудить программу будущего политического устройства территорий, освобожденных от банд террористической группировки “ИГИЛ”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Дамаск, ИГИЛ, Айн-Исса, Арабские племена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь