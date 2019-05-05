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Израильская армия ударила по 120 объектам в секторе Газа

Израильская армия ударила по 120 объектам в секторе Газа
07:49 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Израильская армия ударила по 120 объектам в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки ХАМАС.

Армия обороны Израиля атаковала 120 объектов в секторе Газа, связанных с ХАМАС и боевиками "Исламского джихада" в ответ на ракетный обстрел, говорится в заявлении ЦАХАЛ, его цитирует Times of Israel.

Так, солдаты ЦАХАЛ ударили по штаб-квартире разведслужбы военизированного формирования ХАМАС, это семиэтажное здание находится в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что израильские военные также уничтожили подземный туннель, который прорыли участники "Исламского джихада".

В воскресенье (первый рабочий день недели в Израиле) отменены занятия в школах населенных пунктов и городов, расположенных поблизости от сектора Газа. Работать будут только предприятия и учреждения, в которых обустроены бомбоубежища. Также военные запретили жителям этих городов собираться в составе более 300 человек в одном месте, включая в торговых центрах.

Израиль ответил танками на запуск ракет из сектора Газа

Всего по Израилю за субботу было запущено около 220 ракет из сектора Газа, многие из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Ранее сообщалось, что израильские военные также уничтожили подземный туннель, который прорыли боевики "Исламского джихада".

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Израиль, Армия, ХАМАС, Сектор Газа, Исламский джихад.
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