Скачать
Среда, 08.05.2019
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили борьбу с коррупцией в Украине
Зеленский встретился с главой МИД Канады
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Ядерная сделка: Иран планирует сократить свои обязательства

Ядерная сделка: Иран планирует сократить свои обязательства
02:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Иран откажется от ряда обязательств по ядерным соглашениям.

Согласно сообщению государственного иранского информационного агентства IRNA, Иран планирует "постепенно уменьшить свои обязательства", закрепленные в ядерной сделке (СВПД), из которой год назад вышли Соединенные Штаты Америки. Об этом говорится в сообщении IRNA во вторник, 7 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

Согласно сообщению иранского издания, президент Ирана Хасан Рухани в среду, 8 мая, проинформирует представителей Китая, Германии, Франции, Великобритании и России о запланированной процедуре. Эти страны остались подписантами ядерной сделки после того, как ровно год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из договора по ядерной сделки. Она была заключена в 2015 году в Вене с целью остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, которые были наложены на эту страну.

Письмо Рухани к остальным лидерам стран-подписантов документа подчеркивает тот факт, что Иран продемонстрировал значительное терпение, однако другая сторона сделки не выполнила свои обязательства, сообщают в IRNA.

США хочет добиться от Ирана "нормального" поведения

Как сообщалось ранее, 22 апреля в Вашингтоне сообщили, что с начала мая санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана будут действовать без исключений для отдельных государств. В ноябре прошлого года США ввели жесткие в истории санкции против Ирана, прежде всего против нефтяной отрасли страны, которая является главным источником валютных поступлений для Тегерана. Правительство США, однако, позволило восьми странам, в том числе и двум государствам-членам ЕС, за шесть месяцев импортировать нефть из Ирана без риска нарваться на санкции. Но со 2 мая срок действия этих исключений всплывает. В Белом доме отметили, что целью таких шагов США является сокращение экспорта нефти Тегераном к нулю. В ответ Иран 28 апреля пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива.

В частности, 22 февраля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет, в котором отмечается, что Иран продолжает придерживаться условий ядерной сделки несмотря на давление и санкции со стороны США. В отчете агентства указано также, что Тегеран обеспечил инспекторам МАГАТЭ беспрепятственный доступ к своим атомных объектов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Хасан Рухани, СВПД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает
Дожди и заморозки: в Украине существенно похолодает
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь