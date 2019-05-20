Возле посольства США в Багдаде неизвестные выпустили ракету

Новости мира: В Багдаде возле посольства США взорвалась ракета.

По району столицы Ирака, где размещается посольство США, неизвестные выпустили ракету.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, уточняя, что в результате взрыва никто не пострадал.

Отмечается, что ракетному обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона» Багдада, где располагаются правительственные и дипломатические учреждения.

В иракской службе безопасности уточнили, что ракета была выпущена из района Аль-Гадир в восточной части Багдада. Лица, имеющие к этому отношение, устанавливаются.

Сейчас правительственный район остается перекрытым силовиками.