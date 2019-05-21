Ядерное соглашение: Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана

Новости мира: Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ об увеличении производства низкообогащенного урана, но уверяет, что не будет увеличивать количество центрифуг.

Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана, и скоро может выйти за пределы ограничений запасов, установленных ядерным соглашением. Об этом пишет DW.

"Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своем решении, но в агентстве пока не прокомментировали эту информацию", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечает агентство АР, "увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за пределы ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением".

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, это решение не означает, что Тегеран будет использовать большее количество центрифуг, которая ограничена атомным соглашением. Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально разрешенного, согласно условиям договора, объема запасов низкообогащенного урана - 300 килограммов.

Напомним: ядерная сделка, в результате которой часть санкций против энергетического сектора страны была отменена, принята в 2015 году, тогда же Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Накануне на фоне роста напряженности в Персидском заливе президент США Дональд Трамп предостерег Иран от военных действий и пригрозил ему тяжелыми последствиями.